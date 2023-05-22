مسلّحون يرتكبون مجزرة بحقِّ مشاركين في سباق سيارات بالمكسيك

أربيل (كوردستان 24)- سقط عشرة قتلى وتسعى جرحى جراء إطلاق نار على مجموعة سائقين هواة في بلدة إنسينادا شمالي المسكيك قرب الحدود الأميركية.

وكان سائقو سيارات الطرق الوعرة يشاركون في سباق ومتوقّفين على جانب طريق سريع عندما نزلت مجموعة مسلحين من شاحنة صغيرة وفتحت النار باتجاههم، وفق بيانٍ للبلدية.

وتعد باخا كاليفورنيا من الولايات المكسيكية الأكثر تسجيلاً لجرائم القتل العمد التي تُنسب بمعظمها إلى حرب دائرة بين عصابات الجريمة المنظمة، بحسب فرانس برس.

وسجلت الولاية خلال أربعة أشهر الأولى من عام 2023، بين كانون الثاني ونيسان، 721 جريمة قتل، حسب أرقامٍ رسمية.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل جثث الضحايا على رصيف مغبر بجوار سيارات دفع رباعي ببلدة إنسينادا التي تشهد باستمرار أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

وتستقطب باخا كاليفورنيا بمساحاتها الصحراوية سباقات لسيارات الطرق الوعرة يشارك فيها سائقون من مختلف أنحاء العالم.

وسقط في المكسيك الغارقة في دوامة عنف أكثر من 400 ألف قتيل وفقد عشرات الآلاف منذ بدء حملة عسكرية لمكافحة المخدرات في 2006 بدعم من الولايات المتحدة.

وفي 15 أيار، قُتل ستّة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، برصاص مسلّحين أطلقوا النار خلال مباراة عائلية بكرة القدم في متنزّه بولاية هيدالغو في وسط المكسيك.