بعد إعلان السيطرة على باخموت.. روسيا تشنُّ هجوماً ليلياً على دنيبرو الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- شنّت روسيا هجوماً ليلياً أمس الأحد، على مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك بعد يومٍ من إعلان موسكو فرض سيطرتها الكاملة على مدينة باخموت.

وأشاد حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، سيرغي ليساك، عبر تيليغرام: "بفضل قوات الدفاع، صمدنا أمام الهجوم. التفاصيل ستأتي في الوقت المناسب"، واصفاً القوات الروسية بأنها "مجموعة من الإرهابيين".

إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء «آر بي سي - أوكرانيا» للأنباء بسماع نحو 15 انفجاراً في دنيبرو خلال أكثر من 90 دقيقة من الإنذارات بالغارات الجوية.

وتعدُّ دنيبرو ثالث أكبر مدن أوكرانيا، يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة وهي عاصمة الإقليم الذي يحمل اسمها والمركز الثقافي والإداري الأكبر للمنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد.

ومع اقتراب موعد هجوم أوكراني مضاد، استأنفت روسيا الضربات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة هذا الشهر بعد توقف دام نحو شهرين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أكّدت السبت، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة باخموت بشرقي أوكرانيا.

وشهدت باخموت قتالاً عنيفاً منذ 15 شهراً بين القوات الأوكرانية من جهة وقوات «فاغنر» المدعومة بوحدات من الجيش الروسي من جهة أخرى.

وتمثل سيطرة روسيا على باخموت بعد أشهر من القتال أول انتصار كبير لموسكو في الحرب المستمرة منذ فبراير شباط 2022.

وتعليقاً على الإعلان الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما: "لم يتبق شيء من مدينة باخموت".