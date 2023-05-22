الديمقراطي الكوردستاني: نؤمن بالعملية الديمقراطية والشعب مصدر لشرعية السلطة

أربيل (كوردستان24)- قال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الإثنين 22 أيار 2023، إنه يؤمن بالعملية الديمقراطية وتبادل السلمي للسلطة، فيما أشار الى أن الشعب مصدر لشرعية السلطة عن طريق انتخابات نزيهة وحرة.

وجاء ذلك في بيان توضيح للحزب الديمقراطي الكوردستاني، حول موقفه من إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان.

وذكر البيان، "نوضح للرأي العام الداخلي والعراقي والدولي والأمم المتحدة وممثليات الدول في إقليم كوردستان عدداً من النقاط : أولها أن: الحزب الديمقراطي بالعمل والإيمان يؤمن بالعملية الديمقراطية وتبادل السلمي للسلطة ويعتبر الشعب مصدرا لشرعية السلطة عن طريق انتخابات نزيهة وحرة.

وأضاف البيان، ان "الرئيس مسعود بارزاني في خطابه بكويسنجق في نوروز عام 1991 طالب بوضوح بتأسيس حكم القانون وتغيير الشرعية الثورية الى الشرعية القانونية وذلك كان أساسا لجهود الحزب الديمقراطي للانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وبكل فخر فقد مر قبل ثلاثة أيام 31 سنة على أول انتخابات نيابية في كوردستان".

ونوّه المكتب الى أنه "كان يجب إجراء الانتخابات في تشرين الثاني من العام الماضي، وفي هذا الإطار حدد رئيس الإقليم عام 2022 موعداً لإجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة القانونية للدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وكتلة الحزب الديمقراطي بذلت كل الجهود على الأصعدة البرلمانية والسياسية والقانونية لعمل جميع الكتل على تفعيل مفوضية الانتخابات في 3/11/2021 ".

وتابع "من أجل اجراء الانتخابات في 2022 وافق الحزب الديمقراطي على منح الثقة للمفوضية بنفس تشكيلته وملء المنصبين الفارغين في المفوضية"، مستدركاً "لكن الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق، لذلك تم الاتفاق بغالبية الكتل في 6/11/2022 على تمديد الدورة النيابية الخامسة وفق القانون 12"، مشيراً الى أنه "مذكور في هذا القانون بوضوح أنه يجب العمل على اجراء الانتخابات في عام 2023".