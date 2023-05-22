علوم وتكنولوجيا

الإعلان عن ميزة جديدة طال انتظارها في "واتساب"

author_image سوار أحمد
العالم واتساب ميزة

أربيل (كوردستان24)- كشفت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلة "واتساب"، عن إطلاق ميزة تعديل نصوص الرسائل بعد إرسالها.

ويعاني كثيرون بسبب الأخطاء أثناء كتابة الرسائل النصية، وفي السابق كان يتم إرسالها مجددًا بعد تصحيحها بسبب عدم وجودة خاصية التعديل.

وأعلن مؤسس "ميتا"، مارك زوكربيرغ، في منشور بشأن الخاصية الجديدة، أنه بات بإمكان المستخدمين تعديل نص الرسالة، في غضون 15 دقيقة من إرسالها.

ويسهم ذلك في تفادي الإحراج وعدم فهم سياق الرسائل التي تشمل أخطاء مطبعية أو إملائية.

وكان على المستخدمين إما حذف الرسالة، أو إرسال تصحيح في رسالة منفصلة.

وكان موقع "WABetaInfo"، أشار في مارس الماضي، إلى أن "واتساب" يعمل على إدخال هذه الميزة الجديدة التي طالما طال انتظارها.

يأتي التعديل بعدما طالب الملايين من مستخدمي واتساب بها، في محاولة لتصحيح الأخطاء في الرسائل إلى الآخرين في الدردشات الشخصية أو الرسائل الجماعية، وفق ما أفاد موقع "الحرة".

ولا تزال الميزة الجديدة في المراحل الأولى من عمليات التطوير، لذا فمن المتوقع أن يجري واتساب المزيد من التعديلات عليها مستقبلا.

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