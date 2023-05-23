سیاسة

الصحة الإتحادية تعلن أعداد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية وتحدّد المحافظة الأكثر ضرراً

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الصحة الحمى النزفية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن أعداد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية، فيما حددت المحافظة الأكثر ضرراً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن "آخر إحصائية رسمية بالحمى النزفية المسجلة منذ بداية العام الحالي 2023 في العراق بلغت 128 إصابة منها 18 حالة وفاة"، منوهاً بأن "أكثر الإصابات والوفيات متمركزة في محافظة ذي قار".

وأضاف أن "دور وزارة الصحة هو الكشف المبكر عن المصابين، فإذا المرض في مرحلة مبكرة، فاحتمالية الشفاء تكون عالية جداً، أما إذا تأخر المصاب بمراجعة المؤسسات الصحية، فاحتمالية الوفاة تكون عالية جداً".

وأوضح أن "الدور الأساسي في مكافحة الحمى النزفية يقع على عاتق وزارة الزراعة من خلال مكافحة حشرة القراد الناقلة للمرض".

ودعا وزارتي الداخلية والبلديات إلى "معالجة موضوع الرعي العشوائي ونقل الحيوانات بشكل غير صحيح بين المدن والمحافظات".

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