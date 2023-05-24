اقتصاد

إقليم كوردستان يخطّط لإنتاج 79 بالمئة من حاجته للكهرباء عبر الطاقة النظيفة

سينتج إقليم كوردستان 1928 ميغا واط من التيار الكهربائي بطريقة صديقة للبيئة
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ألواح الطاقة الشمسية (تعبيرية)
ألواح الطاقة الشمسية (تعبيرية)
کوردستان الطاقة الشمسية التيار الكهربائي الكهرباء في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، أنها تخطط للاعتماد على توليد التيار الكهرباء من الطاقة النظيفة والمتجددة وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في المنطقة.

وقال وزير الكهرباء كمال محمد صالح، إن إقليم كوردستان سينتج 1928 ميغا واط من التيار الكهربائي بطريقة صديقة للبيئة، أي ما يقارب نسبة 79٪ من إجمالي إنتاج الإقليم.

جاء ذلك خلال استقباله، أمس الثلاثاء، مبعوث الاتحاد الاوروبي لدى العراق ورئيس مكتب علاقات الاتحاد الأوروبي في أربيل الدكتور توركيد بوغ.

وأبدى محمد صالح استعداد وزارة الكهرباء لإصدار تصاريح وتسهيلات للراغبين بانشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية في مدن كوردستان.

من جانبه، أشاد مبعوث الاتحاد الأوروبي بجهود وزارة الكهرباء في حماية البيئة ومنع التغير المناخي، وفق ما نقله الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.

ودعا إلى مزيد من الاهتمام بحماية البيئة، من خلال محطات الطاقة البيئية وتسهيل إجراءات زيادة عدد محطات الشحن الكهربائي للمركبات.

 

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