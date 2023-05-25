طقس العراق.. أمطار متفرقة وارتفاع بدرجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً واحياناً غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع زخات مطر تكون رعدية أحياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".