صباح صبحي : مشروع قانون الموازنة العراقية الحالي هو "الأكثر تعقيدًا" في تاريخ البلاد



أربيل (كوردستان 24 ) - كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، عن عدم وجود مبرر للأحزاب السياسية العراقية لتغيير حصة إقليم كوردستان في مشروع القانون العراقي.وأضاف أن اللجنة المالية ما زالت تناقش المواد المتعلقة بحصة الاقليم .

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي صباح صبحي ، اليوم الخميس ، ان مناقشات اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بشأن المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية ، الخاصة بحصة إقليم كوردستان مستمر ولن ترسل الى البرلمان الا بعد الانتهاء المناقشات .

ووصف صباح صبحي مشروع قانون الموازنة الحالي للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 بأنه "أكثر الميزانيات تعقيدًا" في تاريخ البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لوكالة الانباء العراقية الرسمية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إن "الميزانية في مرحلتها النهائية،وعقدنا اجتماع مع اللجنة المالية ونقدر جهودهم المستمرة وتواصلهم".

وتبلغ حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية 16 تريليون و 690 مليار دينار ، أي أكثر من 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً ، فيما تبلغ المصروفات الشهرية لحكومة إقليم كوردستان على رواتب الموظفين 910 مليار دينار.

وتم احتساب 100 دولار امريكي بقيمة 130 الف دينار ،وأن اجمالي موازنة العراق لعام 2023 تبلغ 153 مليار 93 مليونا و 932 الف دولار.