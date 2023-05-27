علي تتر: الحكومة خدمت دهوك وجميع مناطق كوردستان في مختلف المجالات

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ دهوك علي تتر، اليوم السبت، أن حكومة إقليم كوردستان خدمت محافظة دهوك وجميع مناطق كوردستان في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنها ستستمر في تقديم تلك الخدمات.

جاء ذلك أثناء مشاركته في المهرجان الذي تم تنظيمه بمدينة دهوك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 54 لتحويلها إلى محافظة، حيث تضمن المهرجان عرض العديد من الأنشطة التاريخية والفنية والثقافية القديمة منها والحديثة.

وقال علي تتر في تصريح خاص لـ كوردستان 24، إن "الناس والواقع شواهد على الخدمات التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان لمحافظة دهوك وباقي مناطق إقليم كوردستان".

وأضاف "ينبغي علينا جميعاً أن نتذكر الأيام الماضية.. أين كنا وإلى أين وصلنا"، مشيراً إلى أن "إقامة هكذا مهرجان في الذكرى السنوية الـ 54 لتحويل دهوك إلى محافظة، دليل على التقدم الذي وصلت إليه دهوك في العصر الراهن".

وتابع "على الرغم من الأزمات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، وظهور فيروس كورونا، والمشاكل السياسية والاقتصادية، فإن حكومة إقليم كوردستان استمرت في تقديم الخدمات للمواطنين".

وأوضح أن "هناك برنامجاً لتحديد بعض الأشخاص الذين خدموا المدينة وساهموا بتطويرها لتكريمهم".