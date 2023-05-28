موسكو تعلّق على رغبة واشنطن تسليم كييف طائرات "إف 16"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب "يلعب بالنار"، مندداً في الوقت ذاته بـ "تصعيدٍ غير مقبول" من جانب واشنطن.

جاء ذلك، تعليقاُ على رغبة الولايات المتحدة بالسماح لدولٍ أخرى بتزويد أوكرانيا بمقاتلات (F 16) التي تطالب بها كييف، ودعمها تدريب الطيارين الأوكرانيين في أوروبا.

وقال لافروف، في مقابلةٍ مع التلفزيون الروسي: "إنه تصعيد غير مقبول، تقوده واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي، التي تريد إضعاف روسيا".

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، إن الولايات المتحدة "تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان وجعله أكثر دموية"، وفق فرانس برس.

وأضاف في مقابلةٍ مع وكالة "تاس" الروسية: "اتضح خلال الأشهر الأخيرة أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سعوا بشكلٍ ملحوظ إلى زيادة تشكيلة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك الدبابات الثقيلة والمدفعية وصواريخ (كروز) بعيدة المدى".

وتطالب أوكرانيا بطائرات (F 16) ضمن أسلحة لتراكم من المعدات، مما يكفي لشن هجوم مضاد متوقع على القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في تغريدةٍ على تويتر: "4 أسراب من طائرات (F 16) وعددها 48 طائرة، هي بالضبط كل ما نحتاج إليه لتحرير بلادنا من المعتدين".

إلى ذلك، استعبد وزير القوات الجوية الأميركية قدرة تلك الطائرات على "إحداث تغيير دراماتيكي لقواعد اللعبة".

الأمر ذاته، أكده رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية المنتهية ولايته، الجنرال مارك ميلي، بقوله إن تسليم تلك الطائرات "لن يكون سلاحاً سحرياً" يقلب المعادلات في ساحات المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.