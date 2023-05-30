عادل: الحكومتان الاتحادية والإقليم تصرّان على تنفيذ الاتفاق الموقّع بينهما

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع اليوم الثلاثاء، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، مع القناصل والممثليات الأجنبية، ناقش فيه التغييرات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة العراقية.

وأكّد المتحدّث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، أن رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، لخّص للحضور "المفاوضات والتحديات المتعلّقة بالتطورات السياسية التي يشهدها الإقليم وبغداد".

وقال عادل في مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، حضرته كوردستان 24: "كلتا الحكومتين تصرّان على تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بينهما".

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وكان مناقشة المادتين 13 و 14 من حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العراقية الموضوع الرئيسي للاجتماع، كذلك المفاوضات بين أربيل وبغداد حول المستحقات المالية.

وحضر الاجتماع، المتحدّث باسم حكومة كوردستان جوتيار عادل، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، إلى جانب رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الحكومة، سفين دزيي.

وجدّد عادل التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان "ملتزمة بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه مع الحكومة الاتحادية، وتواصل إجراء محادثاتها مع بغداد".

وأشار إلى أن أصدقاء كوردستان "يؤيّدون دائماً تطبيق الدستور كما هو، وجميعهم متفقون على ضرورة تنفيذ الاتفاقية بين أربيل وبغداد بجميع بنودها كما هي".

ومن وجهة نظر عادل، فإن "قوة حكومة إقليم كوردستان من قوة الحكومة الاتحادية، وكل طرف يكون سبباً لتقوية الآخر".