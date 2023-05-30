سیاسة

إقلیم كوردستان يبحث مع القناصل وممثليات الدول في أربيل التغيرات في مشروع قانون الموازنة العراقية

"يوجد في إقليم كوردستان نحو 40  قنصلية وممثليات دول ومكاتب لمنظمات دولية"
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - يناقش مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان مع القناصل والممثليات الأجنبية التغييرات التي أجريت في مشروع قانون الموازنة العراقية. وبحسب مراسل "كوردستان 24" ، يجتمع  سفين دزيي ، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في أربيل ، بقناصل ومكاتب وممثليات مجموعة من الدول ، ويحضر الاجتماع أيضا أوميد صباح رئيس ديوان مجلس  وزراء إقليم كوردستان  ، وجوتيار عادل المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان. يتصدر الموضوع الرئيسي للاجتماع مناقشة المادتين 13 و 14 من حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العراقية وكذلك المفاوضات بين اربيل وبغداد حول المستحقات المالية

يوجد في إقليم كوردستان نحو 40  قنصلية وممثليات دول  ومكاتب لمنظمات دولية ،و اكبر هذه القناصل هي القنصلية الامريكية"

وكان السفير القطري في العراق، خالد بن حمد السليطي، قد أعلن  (10 أيار 2023)، أن خطوات فتح قنصلية بلاده في إقليم كوردستان تمضي بشكل جيد، مشيراً إلى افتتاح القنصلية قريباً. 

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