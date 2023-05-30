الديمقراطي الكوردستاني يوضّح بخصوص قرار المحكمة الإتحادية

أربيل (كوردستان24)- أصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الثلاثاء 30 أيار مايو 2023، بيانا توضيحيا، بعد قرار المحكمة الإتحادية العليا بخصوص برلمان إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد، في بيان، ان الديمقراطي الكوردستاني، بذل كافة الجهود لإجراء العملية الانتخابية في الوقت القانوني وفي نهاية الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.

وأضاف ان الحزب عقد اجتماعات وزار كافة الأحزاب المشاركة في العملية السياسية في إقليم كوردستان، وعرض عليهم اتخاذ خطوات جادة للتحضير للانتخابات وفق التوقيتات القانونية المحددة.

وتابع محمود محمد "والآن لن نعود إلى مناقشة الخطوات التي جرت، لكننا ندعو جميع الأطراف وكذلك مواطني كوردستان، الى التعاون وقيام كل طرف بمسؤولياته، في سبيل الوصول الى إجراء انتخابات نزيهة.

وطالب البيان حكومة الإقليم والمؤسسات ذات الصلة، باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة لإنجاح العملية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان.