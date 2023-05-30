المحكمة الاتحادية العليا العراقية تصدر قرارا جديدا ضد اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 30 أيار مايو 2023، قرارا جديدا ضد إقليم كوردستان، بخصوص تمديد عمل برلمان الإقليم.

وقضت المحكمة الاتحادية ، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان.

وقال رئيس المحكمة جاسم محمد عبود، أن الدستور نصَّ على ان يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور.

وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية: "اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً".

وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن رفع جلساته لعدة مرات حول دستورية تمديد الدورة البرلمانية الخامسة لعامٍ إضافي.

وكان برلمان إقليم كوردستان، وافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2022، بأغلبية الأصوات على استمرار الدورة الخامسة حتى خريف عام 2023.

وفي وقتٍ سابق، أعلن برلمان إقليم كوردستان بعد موافقة أغلبية الأصوات (58 صوتاً) عن تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات خلال جلسةٍ ترأسها نائب رئيس البرلمان وسكرتيره.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان، في الـ 26 مارس آذار الماضي، على لسان متحدثها دلشاد شهاب، تحديد الـ 18 نوفمبر تشرين الثاني القادم موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.