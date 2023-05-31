نائب في برلمان كوردستان عن الاتحاد الوطني: التعديلات في الموازنة غير دستورية

أربيل (كوردستان24)- قال نائب في برلمان إقليم كوردستان عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، إن التعديلات التي أُجريت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية، والتي يسعى مجلس النواب العراقي الى تمريرها، غير دستورية.

ودعا عبد الناصر أحمد علي كاكولا، المعروف أيضا باسم ملا ناصر، ممثلي الكورد في البرلمان العراقي عن كافة الكتل، الى توحيد مواقفهم في العاصمة الإتحادية بغداد، والعمل على زيادة حصة الإقليم من الموازنة المالية.

وقال ملا ناصر لكوردستان 24، ان هذه التعديلات ليست دستورية، وفي حال تمريرها فإن الوضع سيسوء أكثر وسيتم وضع اليد على المنافذ الحدودية وسيسعون للتحكم حتى بواردات الإقليم الداخلية والقضاء على كافة مكتسبات كوردستان.

واعترضت رئاسة وحكومة إقليم كوردستان مؤخراً، على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".

وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10 بالمئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.