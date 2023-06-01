وزير الصحة يؤكد تسجيل ثاني وفاة بالحُمى النزفية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان البرزنجي اليوم الخميس 1 حزيران 2023، تسجيل ثاني حالة وفاة بوباء الحُمى النزفية في الإقليم.

وجاءت تصريحات البرزنجي للصحفيين، خلال افتتاح مستشفى خاص بالأطفال في مدينة أربيل.

وقال البرزنجي، "للأسف يوم أمس سجلنا حالة وفاة ثانية في إقليم كوردستان جراء الإصابة بالحُمى النزفية"، مؤكداً أن الوزارة قلقة من حالتي الوفاة المسجلة.

ولفت وزير الصحة إلى زيادة أعداد الإصابات، والوفيات بالوباء في مناطق وسط وجنوب العراق مما أدى إلى ظهور المرض في الإقليم الذي كان يخلو منه منذ فترة طويلة.

وأضاف أن حالة الوفاة الأولى تم تسجيلها في إدارة منطقة سوران المستقلة، والثانية داخل مدينة أربيل، مبينا أن الحالتين لها اتصال مباشر بالحيوانات الأولى من خلال تربيتها، والثانية عبر الجزارة.

وأكد الوزير إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصحة مع وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم للوقاية من هذا الوباء، داعيا المواطنين إلى شراء اللحوم ومنتجاتها من الأماكن المجازة والرسمية.

ونوه الى ضرورة ذبح المواشي في الأماكن الرسمية المخصصة لذلك وليس في الطرقات مع ضرورة التأكد من الحالة الصحية للذبيحة.

وأعلنت مديرية صحة اربيل أمس الأربعاء، وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً إثر إصابته بوباء الحمى النزفية.

وفي وقت سابق أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار لمواجهة الحمى النزفية.