سیاسة

هجوم جوي على كييف يخلف 3 قتلى ثلاثة قتلى بينهم طفلان

author_image سوار أحمد
العالم كييف روسيا قصف قتلى

أربيل (كوردستان24)- قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلان في قصف جوي على العاصمة الأوكرانية كييف فجر الخميس، وفق تأكيد السلطات المحلية الخميس. فيما أعلنت السلطات الروسية إصابة ثمانية أشخاص وتدمير بنايات بسبب قصف "أوكراني متواصل" على منطقة بيلغورود الحدودية.

وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تلغرام "قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح في منطقة ديسنيانسكي".

وأضافت أن اثنين من القتلى الثلاثة "هما طفلان يتراوح عمرهما بين 5-6 سنوات و12-13 عاما".

من جهته قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر التطبيق نفسه "وفقا للتقارير الأولية لفرق الإنقاذ، تم العثور على ثلاثة قتلى، بينهم طفلان، وأربعة جرحى".

واستُهدفت كييف هذا الأسبوع بالعديد من الصواريخ الروسية.

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