بغداد تعيد 148 عائلة من "أسر داعش" من مخيم "الهول " إلى جنوب الموصل

أربیل (كوردستان24) - أعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني عن استلام السلطات العراقية 148عائلة من عوائل داعش من مخيم الهول جرى نقلهم الى مخيم في جنوب الموصل(مركز نينوى).

وقال دوبرداني تصريحات صحفية : ان" العوائل الذين جرى استلامهم من مخيم الهول السوري نقلو تحت حماية مشددة الى مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي في منطقة الجدعة جنوب الموصل".

وكانت مصادر محلية من غربي كوردستان (كوردستان سوريا) أكدت ، أن قافلة مكونة من 20 حافلة تقل لاجئين عراقيين من مخيم الهول في ريف الحسكة بغربي كوردستان غادرت باتجاه العراق.

وقالت تلك المصادر: غادرت قافلة مكونة من نحو 20 حافلة تقل 650 شخصاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول باتجاه العراق.

وتثير عودة مئات العائلات العراقية التي يشتبه بارتباطها بتنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى الموصل مخاوف في صفوف سكان المنطقة إذ لا تزال ذكرى فظائع هذا التنظيم المتطرف ماثلة في الأذهان.

ويضمّ مخيم الهول أكثر من 50 ألف شخص من عائلات تنظيم داعش، بمن فيهم أجانب من حوالى 60 دولة، بالإضافة إلى نازحين سوريين ولاجئين عراقيين، يبلغ عددهم نحو 25 ألفاً.

ويعود القلق الأساسي من عودة هذه العوائل الى منطقة الموصل لخلو موضوع نقلهم "من أي شفافية"، وما إذا كانت تلك العائلات قد خضعت لتدقيق أمني أو مساءلة خصوصاً وأن غالبية العائلات التي كانت في مخيم الهول تابعة لداعش وعليها ملاحظات أمنية كثيرة.

ويرى سكان المنطقة ، أنه كان ينبغي التأكد من عدم وجود أي تهمة ضد هؤلاء العائدين ومن عدم ارتكابهم أي جريمة ضد مدنيين في الحرب أو مشاركتهم فيها ، قبل إعادتهم.