أمن

محكمة الرصافة تصدر حكماً غيابياً بحبس مسؤولٍ عراقي سابق 15 عاماً

أقدم المُدان، بالاشتراك مع مُتَّهمٍ مُفرَّقة قضيَّته، بالاستيلاء على راتب أحد المُوظَّفين لمدة أربع سنوات
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مبنى محكمة الرصافة
مبنى محكمة الرصافة
العراق محكمة الرصافة هيئة النزاهة اختلاس

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكماً غيابياً بحبس مسؤولٍ عراقي سابق 15 عاماً، لإدانته باقتراف "جريمة الاختلاس".

وقالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، إن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً غيابياً على المُدان الهارب رئيس مجلس مُحافظة نينوى سابقاً بالسجن لمُدَّة 15 عاماً؛ استناداً إلى أحكام  المادة (315) من قانون العقوبات".

وأوضحت أن "المُدان قام، بالاشتراك مع مُتَّهمٍ مُفرَّقة قضيَّته، بالاستيلاء على راتب أحد المُوظَّفين لمدة أربع سنوات من الأول تموز 2015  ولغاية الأول من نيسان 2017".

وأشارت الهيئة إلى أن الموظف كان في إجازةٍ مفتوحة كل تلك الفترة!!. 

 

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