البرلمان العراقي يحدّد موعد التصويت على مشروع قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس النواب العراقي تحديد يوم الخميس القادم المصادف لـ 8 يونيو حزيران الجاري، موعداً لجلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة لأعوام (2023- 2024- 2025).

وقال مجلس النواب في بيانٍ رسمي اليوم الثلاثاء: "جدول أعمال الجلسة رقم (28) الخميس 8 حزيران 2023، تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر".

يأتي ذلك، بعد حالةٍ من الترقّب في أعقاب تغييراتٍ طالت المادتين 13 و14 من مشروع القانون والمتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وأثارت تلك التغييرات التي أجراها عددٌ من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، استياءً من جانب كتلٍ برلمانية، معتبرةً أنها تتعارض مع البرنامج الحكومي الذي أُعلِن عنه في وقت سابق والذي يعمل على حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 مارس آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و 2025 وفقاً لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وأحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه.