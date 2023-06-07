سیاسة

اليوم .. اجتماع "مهم" لحسم تمرير الموازنة بحضور السوداني

"تم الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على تعديل بعض الفقرات الخاصة بكوردستان  ضمن قانون الموازنة".
author_image دیار بکر
کوردستان

 أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يعقد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً هاماً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل حسم تمرير قانون الموازنة يوم غد الخميس في مجلس النواب.

وقال مصدر مسؤول، إن "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون خلال الساعات المقبلة اجتماعا هاماً بمشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وسط العاصمة بغداد".

واضاف أن "الاجتماع سيتم عقده من أجل وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة قبل التصويت عليه يوم غد الخميس، كما سيشارك في الاجتماع المرتقب أعضاء اللجنة المالية البرلمانية من كتل الاطار التنسيقي".

وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الاجتماع يأتي بعد جولة حوارات ومفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتفاق على تعديل بعض الفقرات الخاصة بإقليم كوردستان ضمن قانون الموازنة".

وأمس الثلاثاء، حدد مجلس النواب، الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية.

أدناه نص الوثيقة:

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