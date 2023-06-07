مجلس وزراء الإقليم يناقش آخر المستجدات حول مشروع قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- يناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان في اجتماعه المقرّر عقده اليوم الأربعاء، آخر المستجدات بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

ووفق جدول أعمال الاجتماع الذي سيترأسه رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بحضور نائبه قوباد طالباني، عدة مواضيع، أبرزها آخر التطورات حول مشروع قانون الموازنة وصادرات نفط الإقليم.

كما سيستعرض المجلس صياغة قانون البناء في إقليم كوردستان والتوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة البلديات بما يخص التخطيط والتسجيل الإلكتروني لأملاك الدولة في الإقليم.

أما القسم الثالث من الاجتماع، فسيكون مخصصاً لمناقشة تنفيذ قرارٍ سابق لمجلس الوزراء والمتعلّق بظاهرة شرائح الاتصالات غير المسجّلة، والمركبات غير المسجلة وانتشار الأسلحة غير المرخصة.

وفي القسم الرابع والأخير، سيناقش مجلس الوزراء مسألة الطرق العامة المحظورة خارج المدن ومنع التجاوزات وإزالتها.