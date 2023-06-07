الرئيس بارزاني يتواصل مع السوداني بشأن مشكلة الأراضي في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني بكركوك، محمد كمال، أن الرئيس مسعود بارزاني تواصل مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بشأن مشكلة الأراضي الزراعية في قريتي "توبزاوا" و"تركالان" بمحافظة كركوك.

وأكّد كمال في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن الرئيس بارزاني دعا إلى إنهاء التدخلات العسكرية في الأراضي الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها.

في غضون ذلك، قال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني بكركوك، إن بغداد وعدت الرئيس بارزاني بوقف الإجراءات العسكرية وعدم إرسال القوات إلى قريتي "توبزاوا" و"تركالان".

كما وعدت بإيقاف بناء التجمع السكني المخصص لضباط الجيش العراقي في قرية "تركالان".

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من مناشدة الفلاحين الكورد في كركوك القيادة السياسية الكوردستانية، بـ "التدخّل في أسرع وقتٍ ممكن، لإنهاء الوضع المتوتر في مناطقهم"، واصفين الوضع بـ "السيء للغاية".

ويستمر الجيش العراقي بممارسة التضييق على المزارعين الكورد في كركوك بمنعهم من ممارسة أعمالهم الزراعية، في خطوةٍ توصف بأنها "تستهدف وجودهم وإجبارهم على إخلاء منازلهم وأراضيهم، لإسكان العرب الوافدين مكانهم".