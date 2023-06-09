خليل: أكثر من 50 مادة في مشروع الموازنة ملغومة والحلبوسي اعترف بذلك

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو البرلمان العراقي، محما خليل، أن مشروع قانون الموازنة يتألف من 67 مادة، وأكثر من 50 مادة منها "ملغومة".

معتبراً في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أدرك هذه الحقيقة واعترف بها.

في غضون ذلك، قال خليل إن معظم الكتل النيابية في البرلمان رفضت التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية على مواد مشروع قانون الموازنة.

وعزا ذلك، إلى أن التغييرات التي طالت مسوّدة مشروع القانون المرسلة من جانب الحكومة "جاءت كقرارٍ عقابي ضد إقليم كوردستان".

وبشأن كيان إقليم كوردستان، أشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 121 من الدستور العراقي "تمنح إقليم كوردستان دستورية قانونية وتمتعه بسلطاتٍ تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولديه الحق في تقرير مصيره".

وقال خليل: "الاتفاقية الموقّعة بين أربيل وبغداد، نالت رضا الحكومة الاتحادية والدول الأجنبية، لكن التغييرات التي أجرتها المالية النيابية لها أهداف سياسية لتحجيم إقليم كوردستان وحكومة السوداني".

وعقد مجلس النواب العراقي، برئاسة محمد الحلبوسي، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين أمس الخميس، للتصويت على مشروع قانون الموازنة لأعوام 2023- 2024- 2025، بحضور 258 نائباً.

ومن أصل 67 مادة في مشروع القانون، أنهى المجلس قراءة 8 مواد، بعد الموافقة على المواد (1- 3- 5- 6- 7- 8)، وتأجيل التصويت على المادة الثانية، وإلغاء المادة الرابعة.

قبل أن يرفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي الجلسة إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة، ثم تأجيلها مرةً أخرى إلى بعد صلاة الجمعة، ثم أُجّلت عدة مرات أخرى، حتى الساعة الثامنة مساءً.