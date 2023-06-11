صحة وبیئة

وزير الصحة الأردني يصل إلى أربيل

سيقام الملتقى بإشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
author_image أحمد حاجي
وزير الصحة الأردني يصل إلى أربيل
وزير الصحة الأردني يصل إلى أربيل
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أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم الأحد، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل، وذلك بهدف المشاركة في الملتقى السنوي، والذي سيقام بإشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

يستمر الملتقى السنوي من فترة 12 ولغاية 17 من شهر حزيران الجاري، تحت عنوان ملتقى وأسبوع الصحة الأردني الكوردستاني، حيث سيشارك فيه وفد من وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى الحكومة العراقية.

كما سيشارك في الملتقى عدد كبير من الأطباء المحليين والأردنيين، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال العلوم الصحية.

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