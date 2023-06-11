سیاسة

هيفيدار أحمد: الاتحاد الوطني يحاول إضعاف الإقليم بالتواطؤ مع أحزابٍ عراقية

دعا هيفيدار أحمد مواطني الإقليم إلى "عدم نسيان مواقف الاتحاد الوطني خلال الانتخابات التشريعية القادمة، وليعلموا من هو الصديق ومن هو العدو"
author_image Kurdistan24 اربیل
هيفيدار أحمد
هيفيدار أحمد
کوردستان هيفيدار أحمد الاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو برلمان كوردستان، هيفيدار أحمد، أن الإقليم خصّص أكثر من 10 تريليون و75 مليار دينار لتنمية محافظة السليمانية خلال السنوات القليلة الماضية عندما كانت لدى الإقليم موازنة.

وقال أحمد في حديثٍ لـ كوردستان 24: "من بين المبالغ المرسلة إلى محافظة السليمانية، سجلت حكومة إقليم كوردستان 5 تريليون دينار فُقِدت ولا أحد يعلم مصيرها".

وأضاف: "ترسل حكومة الإقليم إيرادات شهرية إلى السليمانية بقيمة 300 مليار دينار، وهناك مجموعة واحدة تستلم عائدات المحافظة وتتعامل مع تلك المبالغ المرسلة".

في سياقٍ متصل، أشار عضو البرلمان، إلى أن الاتحاد الوطني "يحاول إضعاف إقليم كوردستان مع بعض الأحزاب المتواطئة معه في بغداد".

وبخصوص حصة الإقليم من الموازنة، لفت أحمد إلى أنها "أقل بنسبة 20% عن باقي المحافظات الأخرى".

مؤكّداً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني دفع ضريبةً باهطة حتى لا يعاني إقليم كوردستان".

ودعا أحمد مواطني الإقليم إلى "عدم نسيان مواقف الاتحاد الوطني خلال الانتخابات التشريعية القادمة، وليعلموا من هو الصديق ومن هو العدو".

وقال: "ما يطمح إليه العراق هو تقسيم إقليم كوردستان، وكل المؤشرات تشير إلى محاولات إلغائه وإضعافه".

 

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