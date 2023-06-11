الرئيس بارزاني: محاولات بعض الأحزاب السياسية لتقويض إقليم كوردستان باءت بالفشل

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس مسعود بارزاني، أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي "أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، لا يحترمون الدستور".

وقال الرئيس بارزاني في بيانٍ له، "مؤسف جداً، ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني"

معتبراً أن محاولات "بعض الأحزاب السياسية، من جحود ٍ وإنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كوردستان، باءت جميعها بالفشل وأهمِلت".

وفيما يأتي نص البيان:

رسالة من الرئيس بارزاني للرأي العام

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسفٌ جداً، ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني.

يدرك الجميع أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات.

فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، وللأسف، من جحودٍ وإنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كوردستان.

إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت.

إن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، لا يحترمون الدستور.

والآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية.

وإننا نؤكد أن إقليم كوردستان هو ملك للشعب الكوردستاني، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكوردستاني. ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كوردستان.

فبالنسبة لنا، أن إقليم كوردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كوردستان أو الفناء.

مسعود بارزاني

11 حزيران ٢٠٢٣