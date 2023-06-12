محمد خليل: الحلبوسي لم يقم بدوره وواجبه المهني

أربیل (كوردستان24) – إنتقد محما خليل ،رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس اللجنة المالية ، كونهما لم يقوما بواجبهم ودورهم بشكل مهني.

وقال محما خليل ، عضو كتلة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، مساء الأحد 11 يونيو 2023 ، لكوردستان 24 ، إن محمد الحلبوسي ، رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس اللجنة المالية لم يقوما بواجبهم ودورهم بشكل مهني.

وبحسب النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنهم جمعوا التواقيع اللازمة لإضافة مادة في مشروع قانون الموازنة العراقية تتحدث عن تعيين 1000 شرطي لقضاء سنجار ، لكن رئيس مجلس النواب رفض الطلب.

وصادق مجلس النواب العراقي ، صباح الاثنين ، على موازنات 2023 و 2024 و 2025.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.