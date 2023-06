نيجيرفان بارزاني يُعزي بوفاة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، الشعب الإيطالي بوفاة الرئيس الأسبق لوزراء البلاد سيلفيو برسلكوني.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني".

وتابع: "أتقدم بالتعازي لأسرته وأصدقائه وشعب إيطاليا، وأشاطرهم حزنهم في هذا الوقت العصيب".

It is with great sadness that I have learned of the passing of former prime minister of Italy, Silvio Berlusconi. I extend my deepest condolences to his family, friends and the people of Italy; my thoughts and prayers are with them during this difficult time.