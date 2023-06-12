مجتمع

نيجيرفان بارزاني يُعزي بوفاة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني

وتوفي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم الاثنين، في مستشفى سان رفائيل عن عمر يناهز 86 عاماً
author_image أحمد حاجي
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء الأسبق إيطاليا سيلفيو برلسكوني

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، الشعب الإيطالي بوفاة الرئيس الأسبق لوزراء البلاد سيلفيو برسلكوني.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني".

وتابع: "أتقدم بالتعازي لأسرته وأصدقائه وشعب إيطاليا، وأشاطرهم حزنهم في هذا الوقت العصيب".

وتوفي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم الاثنين، في مستشفى سان رفائيل عن عمر يناهز 86 عاماً، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

ونُقل برلسكوني إلى أحد مستشفيات ميلانو الجمعة الماضي لإجراء ما قال مساعدوه إنها فحوص طبية مخطط لها مسبقاً.

ودخل برلسكوني عالم السياسة عام 1994، وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه 9 سنوات. كما بنى برلسكوني أكبر شبكة تلفزيونية تجارية في إيطاليا، واكتسب شهرة دولية بصفته مالكاً لنادي ميلان بطل أوروبا لكرة القدم سابقاً.

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