نيجيرفان بارزاني يُعزي بوفاة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، الشعب الإيطالي بوفاة الرئيس الأسبق لوزراء البلاد سيلفيو برسلكوني.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني".

وتابع: "أتقدم بالتعازي لأسرته وأصدقائه وشعب إيطاليا، وأشاطرهم حزنهم في هذا الوقت العصيب".

It is with great sadness that I have learned of the passing of former prime minister of Italy, Silvio Berlusconi. I extend my deepest condolences to his family, friends and the people of Italy; my thoughts and prayers are with them during this difficult time. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) June 12, 2023

وتوفي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم الاثنين، في مستشفى سان رفائيل عن عمر يناهز 86 عاماً، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إيطالية.

ونُقل برلسكوني إلى أحد مستشفيات ميلانو الجمعة الماضي لإجراء ما قال مساعدوه إنها فحوص طبية مخطط لها مسبقاً.

ودخل برلسكوني عالم السياسة عام 1994، وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه 9 سنوات. كما بنى برلسكوني أكبر شبكة تلفزيونية تجارية في إيطاليا، واكتسب شهرة دولية بصفته مالكاً لنادي ميلان بطل أوروبا لكرة القدم سابقاً.