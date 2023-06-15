سیاسة

كمال مسلم: الصناعات الزراعية على رأس سلّم أولوياتنا

author_image سوار أحمد
کوردستان كمال مسلم الزراعة الصناعة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم، يوم الأربعاء، ان تطوير الصناعات الزراعية، يأتي على رأس سلّم أولويات وزارته.

وقال كمال مسلم، لكوردستان 24، ان القطاع الزراعي لن يشهد تقدما، إلا اذا كانت هناك صناعات زراعية، مشيرا الى أن هذه الصناعات تعد سوقا لتصريف المنتجات الزراعية.

وأكد وزير التجارة والصناعة، ان موضوع تطوير الصناعات الزراعية، تتم مناقشته مع كافة الوفود الغربية.

وقال مسلم "نؤكد دوما للوفود الغربية ان تطوير الصناعات الزراعية، يأتي على سلم أولويات وزارتنا".

وأولت التشكيلة الحكومية التاسعة بقيادة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أهمية كبيرة للقطاعين الزراعي والصناعي، فأنشأت العديد من المصانع، كما منحت تسهيلات كبيرة للمزارعين في الإقليم.

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