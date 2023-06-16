سیاسة

المالية النيابية تعلن وصول قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه

author_image سوار أحمد
العراق قانون الموازنة رئاسة الجمهورية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت اللجنة المالية النيابية التابعة لمجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، عن وصول قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية، للمصادقة عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني في بيان، إن "قانون الموازنة وصل الى رئاسة الجمهورية لأجل المصادقة عليه".
وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الموازنة العامة يوم الاثنين الماضي.

وأقر البرلمان العراقي يوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، بعد خمسة أيام من المباحثات بين القوى السياسية.

وقال وزير الخارجية العراقي نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، يوم أمس الخميس، لكوردستان24 إن قانون الموازنة وصل الى رئاسة الجمهورية.

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