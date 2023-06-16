هيئة الأنواء تعلن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وبابل وديالى 42، والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وميسان 43 والبصرة 44".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وتنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، فيما سترتفع قليلاً في القسم الجنوبية".

وتابع أن "طقس البلاد ليومي الاثنين والثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".