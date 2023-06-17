إصابة جندي عراقي في هجومٍ شنّته خلايا داعش بكركوك

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب جندي من الجيش العراقي في هجومٍ شنّته خلايا تنظيم داعش على سيارةٍ عسكرية جنوبي كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيانٍ لها اليوم السبت، إن مسلحي التنظيم استهدفوا مركبةً عسكرية قرب وادي زغيتون جنوبي كركوك.

وأضاف البيان: "أقدم مسلحو داعش على تفجير عبوات ناسفة كانت مزروعة على جانبي الطريق أثناء مرور المركبة، ما أسفر عن إصابة جندي".

يأتي ذلك، تزامناً مع إطلاق الجيش العراقي حملة تمشيط في مناطق بمحيط محافظة كركوك لملاحقة خلايا التنظيم.

وسيطر داعش عام 2014، على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، واتّخذته مقراً لخلافته المزعومة، وتدرج بالتوسع في سنجار وتكريت والرمادي وصلاح الدين وكركوك.

قبل أن تحاربه القوات العراقية والبيشمركة، بدعمٍ من التحالف الدولي، وإعلان القضاء عليه عام 2017، ورغم ذلك، بقيت خلاياه تنفذ هجماتٍ متفرقة ضد مناطق تشهد فراغاً أمنياً.

ومنذ هزيمة التنظيم في 2017 وحتى عام 2021 تعيش عناصره بحياة تشبه حياة "الرحالة" لتحركهم باستمرار بين الجبال والوديان بحثاً عن المأوى والموارد والمناطق النائية لتنفيذ هجماتهم وقطع الطريق للحصول على إتاوات.

ولا يمتلك داعش أسلحة ثقيلة ويعتمد على رشاشات كلاشنكوف في أغلب هجماته، حيث كشفت الجهات الأمنية استخدامه أسلحة متوسطة.