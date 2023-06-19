ستيف لوتس: الاستقرار هو أحد العوامل الرئيسية لقدوم الشركات الأمريكية إلى كوردستان للاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، اليوم الإثنين، أن الاستقرار هو أحد العوامل الرئيسية لقدوم الشركات الأمريكية إلى إقليم كوردستان بهدف الاستثمار.

كلمة ستيف لوتس جاءت أثناء اطلاق موقع ومنصة استثمار كوردستان، قائلاً: "نحن نركز على القطاع الزراعي"، مشيراً إلى أن "الاستقرار هو أحد العوامل الرئيسية لقدوم الشركات الأمريكية إلى إقليم كوردستان للاستثمار".

ووصف لوتس الخطوات التي اتخذها رئيس وزراء إقليم كوردستان لإجراء التغييرات بـ "المهمة"، مشدداً على "أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان".

كما أعرب عن سعادته بـ "مشاركة 14 شركة و24 تاجراً لا سيّما المتخصصة منها في المجال الزراعي في هذه المناسبة، وأبرزها في مجال الأغذية والانتاج الزراعي والتخزين".

وأشار إلى أن "مشاركة هذا الوفد معنا في هذه المناسبة، دليل على رؤية رئيس حكومة كوردستان لتنويع اقتصاد الإقليم، ويمكنني القول إن إقليم كوردستان يعتبر أرض الفرص".

وختم: "آمل أن نتمكن معاً من إنشاء منصة خاصة بالعمل، خصوصاً في منصة استثمار كوردستان، لكي نصبح شركاء رئيسيين، وأن نحاول الاستثمار في الإقليم، فضلاً عن أن نصبح عاملاً وحافزاً لجذب كل من يريد العمل في كوردستان".