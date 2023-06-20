سیاسة

وفدٌ من إقليم كوردستان يجري زيارةً إلى لوكسمبورغ

لوكسمبورغ هي واحدة من أغنى الدول في أوروبا وتتمتع باقتصادٍ قوي، خاصة في النظام المصرفي
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مدينة لوكسمبورغ
مدينة لوكسمبورغ
کوردستان لوكسمبورغ سفين دزيي

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يصل اليوم الثلاثاء، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان، برئاسة مسؤول مكتب العلاقات الخارجية، سفين دزيي، إلى لوكسمبورغ، للقاء وزير خارجيتها، جين آسلبورن.

وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في الإقليم، سفين دزيي، أن تحرّكات إقليم كوردستان الدبلوماسية تتزايد يوماً بعد آخر.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني "دُعي بشكلٍ رسمي لزيارة تركيا، وأيضاً وزير داخلية الإقليم تواجد منذ أيام في الولايات المتحدة، أجرى سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين".

وعن أسباب زيارتهم إلى لوكسمبروغ، أشار دزيي إلى أنها "الزيارة الأولى التي ستكون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين".

وقال: "لوكسمبورغ هي واحدة من أغنى الدول في أوروبا وتتمتع باقتصادٍ قوي، خاصة في النظام المصرفي، ولديها أعلى دخل فرد في أوروبا، بحدٍ أدنى للراتب الشهري يبلغ ألفي يورو.

ولفت إلى أن مساحة هذا البلد "تبلغ 2586 كيلو متر مربع، وعدد سكانه أكثر من نصف مليون نسمة، ويعتمد على الصناعات الكيماوية والتعدينية والقطاع المصرفي والحبوب والبطاطس والعنب".

 

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