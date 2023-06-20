سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان واردوغان يبحثان سبل توطيد العلاقات بين الجانبين

كان رئيس حكومة الإقليم وصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها بوزير الخارجية هاكان فيدان، قبل لقائه بـأردوغان
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رجب طيب أردوغان- مسرور بارزاني
رجب طيب أردوغان- مسرور بارزاني
کوردستان هاكان فيدان رجب طيب أردوغان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 حزيران (يونيو) 2023، مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في القصر الجمهوري في انقرة.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الحكومة تهانيه لرئيس الجمهورية التركية بمناسبة إعادة انتخابه، وعبّر عن تمنياته للحكومة التركية الجديدة بالتوفيق والنجاح.

كما جرى في الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التباحث بشأن الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا سيّما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري.

ج

 

 

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