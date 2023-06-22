سجن ألمانية استعبدت فتاة إيزيدية وطلبت من زوجها اغتصابها

أربيل (كوردستان24)- قضت محكمة ألمانية يوم الأربعاء، بسجن امرأة لأكثر من تسع سنوات، لإدانتها باستعباد امرأة إيزيدية والمساعدة والتحريض على جرائم حرب وإبادة لانتمائها لتنظيم داعش.

وقالت متحدثة باسم المحكمة في مدينة كوبلنس، إن الألمانية البالغة من العمر 37 عاما، وأشير إليها باسم نادين ك.، أدينت أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية.

والمدانة التحقت بداعش بين كانون الأول/ديسمبر 2014 وآذار/مارس 2019، وذهبت إلى سوريا للانضمام إلى الجماعة الجهادية مع زوجها. في 2015 انتقل الزوجان إلى الموصل في العراق ثم عادا إلى سوريا.

وفي نيسان/أبريل 2016 استعبد الزوجان فتاة إيزيدية كانت أسيرة لدى تنظيم داعش منذ عام 2014.

وظلت نادين ك. تراقب الشابة التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما آنذاك، لمنعها من الفرار وأجبرتها على القيام بالأعمال المنزلية وإقامة الشعائر الإسلامية.

وكان زوج نادين ك. يقوم باغتصاب الشابة الإيزيدية وضربها بانتظام وبعلم المدانة.

وقال ممثلو الادعاء في افتتاح المحاكمة في وقت سابق من هذا العام "كل هذا كان يخدم الغرض المعلن لتنظيم داعش وهو القضاء على الإيزيديين".

ويُعتقد أن نادين ك وعائلتها انتقلوا إلى سوريا في خريف 2016 مع "أسيرتهم" ومكثوا في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش حتى آذار/مارس 2019، عندما اعتقلهم المقاتلون الكورد وأُطلق سراح المرأة الإيزيدية.

وألقي القبض على نادين ك. في آذار/مارس العام الماضي لدى إعادتها إلى ألمانيا ضمن إحدى عمليات استعادة الرعايا.

وأصدرت محكمة ألمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أول حكم في العالم يعترف بالجرائم ضد الإيزيديين على أنها "إبادة" في قرار أشاد به نشطاء باعتباره انتصارا "تاريخيا" لهذه الأقلية.