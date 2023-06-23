الجمهوريون يتخذون إجراءات أولية لعزل بايدن

أربيل (كوردستان24)- بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة، باتخاذ إجراءات أولية لعزل الرئيس، جو بايدن، واتهامه بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء واجبه كرئيس للولايات المتحدة.

وتم تمرير مشروع قانون، للبدء في تحقيق بمخالفات مزعومة ضد الرئيس الديمقراطي، بايدن، وعائلته وإحالة تلك الاتهامات للجنتي الأمن الداخلي والقضاء التابعتين لمجلس النواب.

وجاء التصويت على أساس حزبي، حيث صوت 219 عضوا جمهوريا بالموافقة، بينما صوت 208 أعضاء ديمقراطيين ضد مشروع القانون.

وسيبدأ المجلس في التصويت رسميا على مشروع القانون في حالة تصويت اللجنتين بالموافقة على بدء التصويت الرسمي داخل مجلس النواب لعزل الرئيس الأميركي.

وينص الدستور الأميركي على أنه يمكن محاكمة الرئيس وعزله من منصبه بسبب "الجرائم والجنح الجسيمة".