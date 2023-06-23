أمن

طائرةٌ مسيّرة تستهدف مسقط رأس الرئيس السوري

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بشار الأسد
بشار الأسد
سوریا بشار الأسد المرصد السوري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة السورية اليوم الجمعة، مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح طفيفة في مدينة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد، جراء هجوم بطائرة مسيّرة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، إن الطائرة المسيّرة ألقت قذيفتين، سقطت إحداهما في أراضٍ زراعية بجانب مستوصف القرداحة، تسببت بمقتل المهندس محمد هاني سلطانة (25 عاماً) وإصابة مواطن آخر بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية بأحد المباني.

واتّهمت الوكالة السورية التنظيمات التي وصفتها بـ "الإرهابية" في ريف اللاذقية الشمالي بالضلوع في الهجوم.

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الشمالي الغربي مجموعات عدة، بينها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي صعّدت في الفترة الماضية هجماتها ضد مواقع القوات الحكومية السورية.

من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى سماع دوي انفجارات متتالية في ريف اللاذقية، تبيّن أنها ناجمة عن سقوط قذيفتين صاروخيتين من قبل طائرة مسيّرة على منطقة الضاحية بمحيط القرداحة في ريف اللاذقية.

وذكر المرصد الحقوقي أن هذا الاستهداف الأول من نوعه الذي يطول القرداحة مسقط رأس الرئيس السوري. وجاء بعد يوم من مقتل طفل وامرأة وإصابة 3 مواطنين بـ«اعتداء إرهابي» نفذته جماعات مسلحة منتشرة بريف إدلب الشمالي والشمالي الغربي.

 

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