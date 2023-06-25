خلية الإعلام الأمني تعلن مقتل مفرزة إرهابية في كركوك

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم السبت 24 حزيران 2023، قتل مفرزة إرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وثأراً لشهدائنا في العملية الإرهابية الأخيرة بكركوك وجميع قواطع العمليات وبتخطيط وإشراف ومتابعة من خلية الاستهداف، تواصل قيادة العمليات المشتركة وضع الخطط الهادفة لمطاردة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "طائرات F_16 العراقية تمكنت من قتل مفرزة إرهابية من عناصر داعش الإرهابية"، مبينة أن "عملية الاستهداف جاءت وفق معلومات خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وذلك من خلال رصد تحركاتهم في قرية الرفيعي بناحية الرشاد في محافظة كركوك".

وتابعت: "وبعد الضربة وبتنسيق عال بين القوة الجوية والقوات البرية، تحركت قوة لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على جثث الإرهابيين، أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً تمت معالجته من الجهد الهندسي المرافق للقوة مع أسلحة ومعدات أخرى".

وأكدت، أن "العمل الأمني المستمر ضد عصابات داعش الإرهابية المنهزمة ورصد تحركاتهم كانت له نتائج عالية المستوى في حسم العديد من العمليات".