الخارجية العراقية تدعو السويد الى تسليم حارق القران للحكومة العراقية

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الخارجية العراقي الحكومة السويدية الى تسليم حارق القران للحكومة العراقية وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية العراقي ونظيره السويدي، معرباً عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين لهذا العمل الشنيع الذي يمثل إهانة للمقدسات الدينية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم "تلقى نائب رئيس مجلس وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إتصالًا هاتفيّاً، يوم الجمعة المُوافِق 2023/6/30، من نظيره السويديّ توبياس بيلستروم، وجرى خلال الإتصال مناقشة تداعيات حرق القرآن الكريم من قبل أحد المتطرفين في العاصمة السويديّة ستوكهولم يوم الأربعاء المُوافِق 2023/6/28، وأعرب السيِّد فؤاد حسين عن إدانة واستنكار جُمْهُوريَّة العراق الشديدين، لهذا العمل الشنيع الذي يمثّل إهانة بالغة للمقدسات الدينية، ويأجج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل إستفزازًا خطيرًا لهم".

وأضاف البيان "أنَّ حرق نسخة من المصحف الشريف لا يأتي ضمن سياق حرية التعبير، وإنما للتحريض على العنف وزرع الكراهية ودعم ظاهرة الاسلاموفوبيا، مُطالبًا الحكومة السويديّة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الشخص، داعيًا الحكومة السويديّة إلى تسليمه للحكومة العراقيَّة من أجل محاكمته وفق القانون العراقي".

وأكد بيان وزارة الخارجية العراقية ان وزير الخارجية السويدي "أعرب عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مُعبرًا عن عميق أسفه لما حدث، مُؤكِّداً أنَّ الحكومة السويديّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنَّها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة، مُضيفاً أنَّ حكومة السويد تتفهم تماماً أنَّ المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".