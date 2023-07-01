"التعليم العالي" في كوردستان تحدّد موعد إعلان نتائج امتحانات الدراسات العليا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للبحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإقليم كوردستان، أن نتائج امتحانات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية ستصدر خلال الأيام المقبلة.

وقالت مديرة البحث والتطوير، جالا سعيد: سيتم الإعلان قريباً عن نتائج امتحانات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في جامعات إقليم كوردستان الحكومية".

وأضافت: "منحت الجامعات الحكومية هذا العام فقط الفرصة للدراسات العليا، وخصصت أكثر من سبعة آلاف و600 مقعداً للعام الدراسي خلال هذا العام".

وحول قبول الطلاب، قالت سعيد، تقدّم 1728 طالباً للعام الدراسي 2023- 2024، من جميع مستويات الدبلوم والماجستير والدكتوراه واجتازوا اختبار القدرات".

وأضافت: "يجب على المتقدّم اجتياز الاختبارات ومن ثم يمكنه التسجيل، حيث تُجمع درجات البكالوريوس ودرجات الكفاءة العلمية للحصول على الماجستير، أما بالنسبة للدكتوراه، فستُجمع درجات الماجستير وامتحان الكفاءة العلمية".

وأوضحت سعيد أن الوزارة راجعت خلال فترة الإجازات العلامات والنتائج والنقاط وكافة التفاصيل الأخرى، مشيرةً إلى أن النتائج اكتملت في الجامعات لكن الوزارة تقوم بتدقيق النتائج قبل الإعلان رسمياً.

في غضون ذلك، لفتت مديرة البحث والتطوير إلى أن وزارة التعليم العالي "قسّمت المقاعد المخصصة والبالغ عددها 7614 مقعداً، إلى ثلاث دوائر".

وأضافت: "هناك دائرتان مجانيتان وتغطيان وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية، أما الدائرة الثالثة فهي للتعليم الموازي المأجور".

وتابعت: "التعليم الموازي مخصص للطلاب الراغبين بإكمال دراستهم مقابل دفع رسوم محددة".

وحول قيمة الرسوم المالية، قالت سعيد: "الدراسة تختلف من قسمٍ لآخر ومن مستوى لمستوى آخر، فأبناء الشهداء والسجناء السياسيين وذوي الاحتياجات الخاصة يدرسون مجاناً"

مؤكّدةً في الوقت ذاته، أن حكومة إقليم كوردستان "منحت حسوماتٍ بنسبة 45% على التعليم الموازي".