سیاسة

مسؤولٌ روسي يعترف بجلب موسكو 700 طفل من أوكرانيا

جرت معظم عمليات نقل الأطفال في الأشهر القليلة الأولى من الحرب على أوكرانيا
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تعبيرية
تعبيرية
العالم أطفال أوكرانيا الحرب على أوكرانيا الحرب الروسية

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، مجلس الشيوخ، جريغوري كاراسين، أنّ روسيا جلبت نحو 700 ألف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى أراضيها.

يأتي ذلك، في وقتٍ تتهم كييف موسكو بترحيل الكثير من الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد.

بينما تقول موسكو إنّ برنامجها المتمثل في جلب أطفال من أوكرانيا يهدف إلى حماية الأيتام والأطفال الذين أصبحوا وحيدين ولم يجدوا من يرعاهم، بحسب رويترز.

وكتب كاراسين في قناتة على "تيليغرام": "في السنوات الأخيرة وجد سبعة آلاف طفل ملاذاً معنا، هرباً من القصف في مناطق الصراع في أوكرانيا".

وجرت معظم عمليات نقل الأطفال في الأشهر القليلة الأولى من الحرب وقبل أن تبدأ أوكرانيا هجومها المضاد الرئيسي لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبه.

في غضون ذلك، أشارت تقديرات الولايات المتحدة إلى أنّ روسيا "رحّلت قسراً" 260 ألف طفل بينما تقول وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة في أوكرانيا إنّ 19492 طفلاً أوكرانيا نُقِلوا بشكل غير قانوني.

 

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