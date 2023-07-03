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وزار التربية في إقليم كوردستان تعلن نتائج امتحانات الصف الـ 12 الإعدادي

وبحسب وزارة التربية فإن 117 ألفاً و 364 طالباً شاركوا في الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الإعدادي في إقليم كوردستان.
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وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد
وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد
کوردستان إقليم كوردستان نتائج الامتحانات الصف الـ 12 العام الدراسي 2023

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، عن نتائج الدور الأول من امتحانات الصف الـ 12 الإعدادي، بفروعه الثلاثة العلمي والأدبي والمهني.

وشكر وزير التربية آلان حمه سعيد، في مؤتمر صحفي حضرته كوردستان24، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لجهوده المستمرة في تقديم الدعم المالي في هذه السنة كما في السنوات السابقة، لـ 745 طالباً من سنجار، ليتمكنوا من المشاركة في الامتحانات العامة في دهوك.

كما شكر آلان حمه سعيد الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان، لمساعدتها على إجراء الامتحانات بنجاح ودون عوائق، لا سيما توفير الأمن للمراكز الدراسية، ومنع الشبكات التي شجعت الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي للغش في الامتحانات.

وبحسب وزارة التربية فإن 117 ألفاً و 364 طالباً شاركوا في الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الإعدادي في إقليم كوردستان.

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