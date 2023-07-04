مقترحٌ نيابي لتشريع قانون حظر المثلية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قدّم النائب العراقي ورئيس كتلة السند الوطني النيابية، مرتضى الساعدي، مقترحاً لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتشريع قانون حظر المثلية في البلاد.

ودعا الساعدي، رئيس البرلمان العراقي إلى عرض مقترح القانون على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى في الفصل التشريعي الثاني.

وتعدّ المثلية الجنسية مجرّمة في العراق عرفياً ودينياً، لكن لا توجد نصوص في القانون مباشرة وواضحة بهذا الشأن.

ويعطي قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الحق بالانفصال إذا علم أحد طرفي العلاقة بوجود علاقة مثلية.

وتقول المادة 40 القسم 2 «يجوز منح الفصل القانوني إذا كان أي من الزوجين غير مخلص»، وفي عام 1981 أضيفت جملة «فعل المثلية الجنسية كمثال على كونه غير مخلص».

وأصدر العراق عام 2008 مرسوماً يقضي بإبعاد ضباط الشرطة ممن أسمتهم "سيئي السمعة" في إشارة إلى مثليي الجنس تحديداً، ومعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

والمثلية هي توجّه جنسي يتّسم بالانجذاب الشعوري أو الرومانسي أو الجنسي بين أشخاصٍ من نفس الجنس، بالمقابل ينجذب إلى الجنس الآخر بصورةٍ ضئيلة أو معدومة.