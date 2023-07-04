مجتمع

مقترحٌ نيابي لتشريع قانون حظر المثلية في العراق

تعدّ المثلية الجنسية مجرّمة في العراق عرفياً ودينياً، لكن لا توجد نصوص في القانون مباشرة وواضحة بهذا الشأن
author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى مجلس النواب العراقي
مبنى مجلس النواب العراقي
العراق المثلية مرتضى الساعدي مجتمع الميم

أربيل (كوردستان 24)- قدّم النائب العراقي ورئيس كتلة السند الوطني النيابية، مرتضى الساعدي، مقترحاً لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتشريع قانون حظر المثلية في البلاد.

ودعا الساعدي، رئيس البرلمان العراقي إلى عرض مقترح القانون على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى في الفصل التشريعي الثاني.

وتعدّ المثلية الجنسية مجرّمة في العراق عرفياً ودينياً، لكن لا توجد نصوص في القانون مباشرة وواضحة بهذا الشأن.

ويعطي قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الحق بالانفصال إذا علم أحد طرفي العلاقة بوجود علاقة مثلية.

وتقول المادة 40 القسم 2 «يجوز منح الفصل القانوني إذا كان أي من الزوجين غير مخلص»، وفي عام 1981 أضيفت جملة «فعل المثلية الجنسية كمثال على كونه غير مخلص».

وأصدر العراق عام 2008 مرسوماً يقضي بإبعاد ضباط الشرطة ممن أسمتهم "سيئي السمعة" في إشارة إلى مثليي الجنس تحديداً، ومعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

والمثلية هي توجّه جنسي يتّسم بالانجذاب الشعوري أو الرومانسي أو الجنسي بين أشخاصٍ من نفس الجنس، بالمقابل ينجذب إلى الجنس الآخر بصورةٍ ضئيلة أو معدومة.

صورة عن المقترح النيابي
صورة عن المقترح النيابي
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف