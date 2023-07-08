غوتيريش: استمرار صادرات الحبوب ضمان للأمن الغذائي العالمي

أربيل (كوردستان 24)- شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة استمرار اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية المقرر انتهاؤها في 17 يوليو تموز الجاري.

وقال فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة، إن غوتيريش يؤكد أهمية استمرار صادرات الحبوب والسماد من أوكرانيا وروسيا لضمان الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف في بيان الجمعة، أن الأمين العام يشدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية بشكل كامل وجعلها مستدامة للأسباب نفسها.

ولفت إلى أن غوتيريش وفريقه عازمون على تحقيق تقدم بما يخص تمديد الاتفاقية، وأنهم يواصلون الاتصال بالأطراف المعنية بهذا الشأن.

وأردف أن غوتيريش يوجه دعوة لكافة الجهات المعنية لمنح الأولوية للأمن الغذائي العالمي.

وفي يوليو تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتاً بعد الحرب في أوكرانيا، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، بتصدير الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا، وفي 18 مايو أيار الماضي، جرى تمديدها 60 يوماً إضافية.

المصدر: الأناضول