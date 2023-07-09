اقتصاد

كوردستان تعلن استلام 445 ألف طن قمح من الفلاحين

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة التجارة القمح اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 9 تموز 2023، استلام 445 ألف طن قمح من فلاحي الإقليم حتى الآن.

وذكرت الوزارة في بيان، إن عملية استلام قمح الفلاحين مستمرة في صوامع "سايلوهات" الإقليم.

وأضاف البيان، أن كمية القمح المستلمة حتى يوم الجمعة 7 تموز 2023، بلغت 445680 طناً و240 كلغم من القمح في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وكانت هذه الكمية موزعة بالشكل التالي: 113356 طناً و260 كلغم في دهوك، و114702 طناً و38 كلغم في محافظة أربيل، و217621 طناً و600 كلغم في السليمانية. 

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