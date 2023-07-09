خوشناو يلتقي بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية في الرياض

أربيل (كوردستان 24)- التقى محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأحد، بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق بالرياض.

واستعرض المرشد خلال اللقاء، جهود الصندوق الإنمائية في دعم الدول النامية حول العالم على مدى أكثر من 48 عاماً، نحو الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الإنمائي بين الجانبين، ومناقشة أولوياتهم من المشاريع التنموية.

واطلع المحافظ والوفد المرافق، عبر جولة تعريفية لمعرض مصور داخل المقر، على أبرز المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق في الدول النامية.

مشيداً بجهود المملكة من خلال الصندوق، التي تدعم القطاعات الحيوية والمختلفة في تلك الدول المستفيدة، وأثرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن الصندوق يمتلك سجلاً حافلاً في التنمية الدولية.

وموّل الصندوق منذ تأسيسه أكثر من 700 مشروع إنمائي في أكثر من 84 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار دولار، في مختلف القطاعات الإنمائية الحيوية التي من شأنها تطوير البنية التحتية لتعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في البلدان المستفيدة.

ويجري محافظ أربيل أوميد خوشناو منذ بداية يوليو تموز الجاري زيارةً رسمية إلى الممكلة العربية السعودية، بهدف مناقشة التبادل التجاري والاستثمار، وحل مشكلة مياه الشرب في أربيل والاستفادة من تجربة السعودية في هذا المجال.

ويرافق خوشناو في جولته، كل من: مسعود كارَش نائب محافظ أربيل، والشيخ محمود المدير الإداري لشركة كار، والدكتور عبد الإله وزير الزراعة العراقي السابق.

إضافةً إلى آري أحمد مدير عام المياه بإقليم كوردستان، زرادشت عبد الخالق مدير مياه أربيل، وريكان محمد زكي مدير العلاقات، كما رافق محافظ أربيل رجلَي الأعمال بشار مشير والدكتور سيراج الدين.