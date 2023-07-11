أمن

إندونيسيا تعلن احتجاز ناقلة نفط إيرانية

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ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني (رويترز)
الشرق الاوسط ناقلة نفط العلم الإيراني إندونيسيا

أربيل (كوردستان 24)- احتجزت السلطات الإندونيسية ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني خلال نقل محتوياتها إلى سفينةٍ أخرى دون تصريحٍ رسمي.

وقال خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، إنه احتجز ناقلة نفط ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطاً بطريقة غير قانونية، وفق رويترز.

وأضاف في بيان أن السفينة "أرمان 114" كانت تحمل 272569 طناً من النفط الخام الخفيف، ويشتبه في أنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.

وأفاد خفر السواحل بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى السفينة "ستينوس" التي ترفع علم الكاميرون. فيما لم يذكر تاريخ الواقعة.

وقال إن "أرمان" يُشتبه أيضاً في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل: الإبحار بلا علم، والعمل دون تصريح من ميناء.

 

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