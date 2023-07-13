الرئيس بارزاني ورئيس الوزراء العراقي يزوران المناطق السياحية في سوران

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس 13 تموز يوليو، إلى إقليم كوردستان في زيارة غير معلنة، فيما أجرى زيارة إلى المناطق السياحية في إدارة سوران المستقلة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فإن الرئيس بارزاني، استقبل بعد ظهر اليوم الخميس 13 تموز يوليو 2023، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل إلى إقليم كوردستان برفقة عدد من المسؤولين السياسيين في حكومته، وبعد ذلك زار المناطق السياحية في إدارة سوران المستقلة.

من جهته، قال مدير سياحة سوران بارزان محمد، لـ كوردستان24، إن الرئيس مسعود بارزاني، برفقة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، زاروا المناطق السياحية في إدارة سوران المستقلة.

وأضاف أن زيارة السوداني إلى إقليم كوردستان "غير رسمية"، مشدداً على أن "الغرض من الزيارة هو التعرف على المناطق السياحية والطبيعة الجميلة للمنطقة".

يأتي هذا في وقت، تقصد فيه أعداد كبيرة من السياح القادمين من مناطق وسط وجنوب العراق إقليم كوردستان، وبسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في مختلف مناطق العراق خلال فترة فصل الصيف، فإنهم يقضون معظم فترات راحتهم في المناطق السياحية الباردة في إقليم كوردستان.